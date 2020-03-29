В Одессе неадекват с ножом бросался на людей на улице: опубликовано видео

В одном из районов Одессы мужчина с ножом кидался на прохожих.

Об этом сообщает «Одесса INFO» в Telegram.

Инцидент произошел на улице Инглези, в Малиновском районе города.

Неадекватный мужчина с ножом кидался на людей, прохожие его задержали и усмирили до приезда полиции.

На видео, которое появилось в сети, мужчина все отрицает, говорит, что никак домой не может доехать.

По словам автора ролика, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал «Апостроф», в среду, 25 марта, вечером по адресу Кибальчича, 12 в Киеве неизвестный парень, возможно, в состоянии наркотического опьянения, стрелял в мужчину на улице.

Ранее в Печерском районе Киева бытовой конфликт — спор между бывшими супругами окончился стрельбой из пневматического револьвера — женщина таким образом пыталась убедить мужа, что именно ей должна достаться опека над их сыном.