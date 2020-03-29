Украина перешла на летнее время: как сверить часы

В ночь с 28 на 29 марта Украина перешла на летнее время — это произошло в 03:00. Традиционно такая процедура проводится в последнее воскресенье марта.

Компьютеры, смартфоны и смарт-часы автоматически внесли изменения. Настенные и наручные стрелочные часы придется перевести вручную.

Проверить, перевелось ли время на электронных устройствах, можно при помощи Google или позвонив по номеру 112. В ситуации с поисковиком достаточно вбить фразу «время Киев».

Стоит отметить, что впервые в истории часы перевели в 1908 году в Великобритании для экономии энергии, но врачи говорят, что это может иметь опасные последствия для здоровья.

Чтобы избежать упадка сил, важно находить время на отдых, правильно питаться и пить больше воды.