Может превратиться в эпицентр коронавируса: что творится в Крыму и к чему готовиться

В аннексированном Россией Крыму количество заболевших коронавирусом COVID-19 продолжает расти.
Об этом сообщает издание «Обозреватель».
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В пятницу, 27 марта, на оккупированном полуострове диагноз подтвердили у 19 человек. Еще 2,3 тысячи крымчан – под подозрением. При этом там нет аппаратов искусственной вентиляции легких, маски в дефиците. А в то же время на полуострове много пенсионеров.
Люди удивлены, почему оккупационные власти не прекратили пассажирский сообщения и не закрыли границы. Местные жители говорят, что из-за этого многие россияне собрались в Крым. Такая ситуация может спровоцировать вспышку коронавируса. Люди переживают, что из-за этого полуостров может превратиться во вторую Италию.