Может превратиться в эпицентр коронавируса: что творится в Крыму и к чему готовиться

«То, что там в последние годы называлось туризмом, было скорее имитацией. А российской знати, которая имеет лакомые объекты в Крыму, не так много. А вот что касается медицины, то с приходом российской оккупации, она исчезла как таковая вообще. И крымчане пишут об этом постоянно — и все эти легенды о врачах из РФ просто рассыпались», — сказал Сенченко.

Например, люди жалуются, что талончик на кардиограмму им приходится ждать 45 суток. За это время можно умереть.

Дальше, прогнозирует Сенченко, ситуация на оккупированном полуострове будет развиваться примерно, как во всей России — там будут до последнего скрывать реальные масштабы эпидемии.

«И при всей пандемии Россия выглядит значительно хуже Украины, и значительно хуже всех. И связано это с тем, что около миллиона китайцев работали за Уралом, и ездили на свой новый год домой, потом вернулись. Но при этом никакие своевременные карантинные меры не были предприняты. Не стоит забывать, что вся Москва перенасыщена тусовщиками, которые в Куршевелях и других местах общались между собой и получали этот вирус. Их ждет очень сложный период, и полагаю, что их ждут очень серьезные антипутинские протесты в силу того, что власть ничего не делает для локализации этой проблемы», – уточнил Сенченко.