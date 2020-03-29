Может превратиться в эпицентр коронавируса: что творится в Крыму и к чему готовиться

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В аннексированном Россией Крыму количество заболевших коронавирусом COVID-19 продолжает расти.

Об этом сообщает издание «Обозреватель».

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В пятницу, 27 марта, на оккупированном полуострове диагноз подтвердили у 19 человек. Еще 2,3 тысячи крымчан – под подозрением. При этом там нет аппаратов искусственной вентиляции легких, маски в дефиците. А в то же время на полуострове много пенсионеров.

Люди удивлены, почему оккупационные власти не прекратили пассажирский сообщения и не закрыли границы. Местные жители говорят, что из-за этого многие россияне собрались в Крым. Такая ситуация может спровоцировать вспышку коронавируса. Люди переживают, что из-за этого полуостров может превратиться во вторую Италию.

«Они нам сейчас натащат своего «добра». Интересно, будут ли крымские власти что-то с этим делать или они хотят вторую Италию? Вот теперь, видимо, нужно готовиться к самому худшему», — пишут в местных пабликах.

Однако экс-вице-премьер АР Крыма Андрей Сенченко сомневается, что в аннексированный Крым даже в период коронавируса поедут жители России.

«То, что там в последние годы называлось туризмом, было скорее имитацией. А российской знати, которая имеет лакомые объекты в Крыму, не так много. А вот что касается медицины, то с приходом российской оккупации, она исчезла как таковая вообще. И крымчане пишут об этом постоянно — и все эти легенды о врачах из РФ просто рассыпались», — сказал Сенченко.
Например, люди жалуются, что талончик на кардиограмму им приходится ждать 45 суток. За это время можно умереть.
Дальше, прогнозирует Сенченко, ситуация на оккупированном полуострове будет развиваться примерно, как во всей России — там будут до последнего скрывать реальные масштабы эпидемии.
«И при всей пандемии Россия выглядит значительно хуже Украины, и значительно хуже всех. И связано это с тем, что около миллиона китайцев работали за Уралом, и ездили на свой новый год домой, потом вернулись. Но при этом никакие своевременные карантинные меры не были предприняты. Не стоит забывать, что вся Москва перенасыщена тусовщиками, которые в Куршевелях и других местах общались между собой и получали этот вирус. Их ждет очень сложный период, и полагаю, что их ждут очень серьезные антипутинские протесты в силу того, что власть ничего не делает для локализации этой проблемы», – уточнил Сенченко.
В Крыму, как и в самой России, усложняется все еще и тем, что людям, у которых появились симптомы, внушают, что эпидемии там нет. Мол, это просто бронхит. Поэтому за помощью они не обращаются. Пожилые люди на полуострове, которых там достаточно много, подвержены наибольшему риску умереть от коронавируса.

«Это будет иметь очень печальные последствия, ведь Крым даже при Украине был заповедником пенсионеров — туда массово вывозили военных пенсионеров. И там количество людей пенсионного возраста намного выше, чем в других регионах Украины. А после 2014 года туда массово стали заезжать российские пенсионеры — на курсовой разнице им стало выгодно покупать недвижимость. И они, когда выходили на пенсию, покупали там квартиры и дачи», – сказал один из инициаторов проекта Free Crimea и политтехнолог Тарас Березовец.
К тому же оккупационные власти совершенно не запаслись масками и антисептиками.
«Там уже начались перебои с продуктами. Люди потихоньку скупали крупу, консервы. И никаких противоэпидемических мероприятий там нет. Как рассказывают мои друзья, люди в масках там вообще не ходят. И на фоне того, что там уже есть зараженные, будет огромный всплеск коронавируса», – уточнил Березовец.

Как сообщал «Апостроф», несмотря на пандемию коронавируса, из-за которого в Украине отменили движение поездов, в аннексированном Россией Крыму железнодорожное сообщение работает в обычном режиме.