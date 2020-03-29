Люди, расходитесь: появились забавные фотожабы на «карантинные» очереди в Украине

После введения ограничительных мер в Украине в связи с распространением коронавируса, которые запрещают, в частности, массовые собрания, в сети появились по этому поводу фотожабы с использованием известных живописных произведений.

Для шуток использован образ блюстителя карантина — человека в синем халате и маске, который произносит слово «Расходитесь!».

Этот персонаж появляется на картине Васнецова «Три богатыря», объясняя им, что все уже разошлись, а также на картине Репина «Иван Грозный убивает своего сына».

На еще одной работе кисти Васнецова блюститель карантина советует героине произведения Аленушке: «Тут и сиди».

Как сообщал «Апостроф», в сети опубликована карикатура, автор которой представил, как выглядела бы работа дворников, если бы из-за карантина они тоже вынуждены были работать на дому.