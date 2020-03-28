Пейте виски, как вакцину: песня ветеранов про карантин покорила сети, видео

Американские ветераны Мэт Бест и Тим Монтана написали кантри-песню про коронавирус и карантин. Буквально за 2 дня она набрала почти 900 000 просмотров

Судя по комментариям под виде, людям больше всего людям понравилась строчка из припева «Quarantine, quarantine, drinking whiskey like vaccine» (Карантин, карантин — пить виски, как вакцину).

Сами авторы песни говорят, что композиция — это не только веселый взгляд на карантин из-за коронавируса, но и большая дань уважения работникам здравоохранения.

«После Карантина мы решили написать песню, чтобы повысить осведомленность людей и поддержать наших специалистов в области здравоохранения. Ну, может быть, немного повеселиться тоже!… Привет медицинским работникам! Нам было очень весело делать это. Оставайтесь дома и мойте руки!» — говорят авторы композиции.

Напомним, что в сети была опубликована свежая фотожаба на «элитное» лечение от коронавируса в отдельных больницах Киева.