Секс-символ реслинга рассказала, как выиграла конкурс бикини в США — фото

Секс-символ реслинга Мэнди Роуз рассказала, как еще до своего перехода в спорт стала победительницей национального конкурса бикини в США.
Слова Роуз приводит The Sun.
Так, звезда реслинга призналась, что выиграть ей помог случай. В то время она работала официанткой, но параллельно занималась фитнесом. Именно ее тренер и подтолкнул Роуз к тому, чтобы принять участие в конкурсе бикини, в котором будущая звезда реслинга в итоге одержала победу.
Instagram Мэнди Роуз
Instagram Мэнди Роуз
Instagram Мэнди Роуз
Instagram Мэнди Роуз
Instagram Мэнди Роуз
Instagram Мэнди Роуз
Instagram Мэнди Роуз
Instagram Мэнди Роуз
Instagram Мэнди Роуз
Instagram Мэнди Роуз
Роуз выступает в реслинге с 2015 года. До того она занималась бодибилдингом. На сегодняшний день на американскую спортсменку в Instagram подписано свыше 2 млн человек.
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