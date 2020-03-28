Европа гибнет от коронавируса: свежие данные о погибших

От коронавируса во всем мире погибли свыше 25 тысяч человек, но больше всего пострадала Европа, где умерли 17 314 заболевших.

Так, 27 марта США обогнали Китай по количеству зараженных коронавирусом (в пятницу число заболевших в США превысило 100 тысяч).

«Лидиурует» в рейтинге Италия (9 134 смертей), затем Испания (4 934) и Китай (3 292).

Всего в мире коронавирусом заразились с декабря 2019 года почти 600 тысяч человек.

По данным итальянских властей, новые данные показывают замедление новых заражений, но предупреждают, что пик еще впереди.

Напомним, что в Украине на данный момент нет документа, который бы разрешил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.