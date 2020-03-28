Известный врач указала на серьезную проблему с лечением от коронавируса в Украине: видео

В Украине на данный момент нет документа, который бы разрешил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.

Как говорит врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская, ситуация чревата очень печальными последствиями.

По ее словам, вопрос внутригосударственных протоколов Минздрава по лечению пациентов с вирусом подымался уже несколько раз. При этом, он до сих пор остается не решенным.