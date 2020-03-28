Звездный футболист приобрел одно из самых дорогих авто в мире — фото

Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду приобрел автомобиль Bugatti Centodieci.

Об этом сообщает Bild.

Согласно информации источника, машина обошлась португальцу в 9,5 млн евро. Автомобиль Роналду сможет получить лишь в следующем году. Он будет создан всего в 10 экземплярах. На сегодняшний день дороже Bugatti Centodieci оцениваются лишь Rolls-Royce Sweptail (стоимость 11,5 млн евро) и Bugatti La Voiture Noire (16,7 млн евро).

Новый автомобиль Роналду имеет максимальную скорость 380 км/ч. До 100 км/ч он разгоняется всего за 2,4 секунды. Авто оснащено 8-литровым двигателем W16 мощностью 1600 лошадиных сил.

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