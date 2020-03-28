Под угрозой звезда сборной Украины: восемь игроков европейского клуба имеют симптомы коронавируса

Сразу восемь футболистов английского «Вест Хэма», за который выступает вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, имеют симптомы коронавируса.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Так, вице-президент «Вест Хэма» Каррен Брэйди сообщил, что у игроков проявляются легкие симптомы болезни, такие как насморк и кашель. Однако футболисты, чьи имена остаются неизвестными, чувствуют себя хорошо. Все они находятся у себя дома и придерживаются самоизоляции.

Отметим, что Ярмоленко последние матчи своего клуба пропустил из-за травмы. Всего в нынешнем сезоне он забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Вест Хэм». В настоящее время он находится на карантине, на который его команда ушла после приостановки чемпионата Англии.

Ранее появились тревожные подробности травмы Ярмоленко.