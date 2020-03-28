В одной из сильнейших футбольных сборных мира уволили почти всех сотрудников: детали скандала

Уругвайская футбольная ассоциация (УФА) уволила почти всех своих работников, включая сотрудников национальной сборной страны.

Об этом сообщает AFP.

Согласно информации источника, увольнению подверглись порядка 400 человек. Также без работы остался главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес. Такое решение связано с финансовыми проблемами, которые настигли УФА из-за эпидемии коронавируса.

«В связи с текущим кризисом в области здравоохранения, который заморозил любую деятельность организации, мы обязаны принять ряд жестких решений, чтобы защитить будущее ассоциации. В скором времени мяч снова будет катиться по траве«, — сказано в заявлении УФА.

В рейтинге ФИФА сборная Уругвая занимает 5-е место.

Ранее «Апостроф» сообщал, что опубликована символическая сборная из футболистов, которые заразились коронавирусом.