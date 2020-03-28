В испанском топ-клубе коронавирусом заразилось 25 человек

В испанском футбольном клубе «Валенсия» коронавирусом заразилось 25 человек.

Об этом сообщает Marca.

Согласно информации источника, болезнь подхватили 10 футболистов и 15 сотрудников клуба. В «Валенсии» приняли решение не разглашать имена заразившихся, чтобы не нарушать их право на частную жизнь. Однако ранее о сданных положительных тестах на коронавирус сообщили три игрока клуба — Эсекьель Гарай, Эльеким Мангаля и Хосе Гайя.

В настоящее время «Валенсия», как и подавляющее большинство клубов Европы, находится на карантине В турнирной таблице чемпионата Испании команда после 27 туров занимает 7-е место. В ее активе 42 очка.

Ранее «Апостроф» сообщал, что опубликована символическая сборная из футболистов, которые заразились коронавирусом.