Милевский принес «Динамо» первую победу в чемпионате Беларуси

В матче 2-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» в гостях нанесло поражение «Слуцку» благодаря голу украинского нападающего Артема Милевского.

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины отметился забитым мячом на 19-й минуте встречи. После подачи со штрафного Милевский поразил ворота хозяев ударом головой. Интересно, что голевую передачу ему отдал другой украинец — Александр Нойок. Этот гол так и остался единственным в матче.

Для «Динамо», которое является действующим чемпионом страны, эта победа стала первой в чемпионате. В активе команды из Бреста после 2 матчей 4 очка. На счету «Слуцка» на очко меньше.

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ

2-й тур

СЛУЦК — ДИНАМО Брест — 0:1

Гол: Милевский, 19.

Ранее «Апостроф» сообщал, что президент «Динамо» ответил на слухи о новом тренере.