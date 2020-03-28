Как помочь себе самому и чем питаться при коронавирусе: советы от доктора Комаровского, видео

Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, какие продукты нужно иметь дома и как подготовиться на случай заболевания коронавирусом, инфицированных которым в Украине становится все больше.

Об этом он рассказал в своем видеообзоре, который опубликовал в социальных сетях.

Число жертв коронавируса приближается к 30 тысячам: что происходит в Украине и мире (обновляется)

По его словам, если человек переносит болезнь легко и кислород в крови не падает, лучше не ложиться в стационар, поскольку мест на всех не хватит, а больницы в Украине не приспособлены к приему большого количества больных.

«Вы можете на сегодня помочь себе гораздо лучше, чем вся система здравоохранения, которой сейчас не до вас», — отметил Комаровский.

Практические советы, как помочь себе самому

Пополнить мобильный;

установить контакты (skype или другие способы связи) с родственниками, друзьями, соседями. Продумайте, что делать с детьми, квартирой на случай, если вы едете в стационар;

иметь дома продукты, напитки, лекарства.

«Если у вас появились симптомы, не нужно придерживаться постельного режима. Постоянное горизонтальное положение увеличивает вероятность усложнений. Вертитесь, крутитесь, занимайте положение полусидя, если тяжело дышать, попробуйте спать на животе, иногда это принципиально помогает», — сказал доктор.

Также Комаровский подчеркнул, что воздух — это чуть ли не важнейшее лечение. Нужно контролировать температуру, которая должна быть в параметрах 18-22 градуса, влажность воздуха — 40-60%. Проветривайте помещение, используйте увлажнители воздуха. Лучше, чтобы дома было 16 градусов, чем 23.

В то же время он отмечает, что если не хочется есть — можно не есть. Но в случаи болезни нужна легкоусвояемая еда. Нужно больше углеводов. Этот тот случай, когда сладкое можно.

Продукты, которые можно есть при коронавирусе:

овсянка

манка

мед

сгущенное молоко

фруктовые пюре

консервированные фрукты

фрукты из компота

фрукты

ягоды

мороженное

шоколад

варенье

Также Комаровский отметил, что в случае болезни обязательно нужно много пить, особенно сладкие напитки.

кока-кола

компоты

соки

квас

сладки чай

Как сообщал «Апостроф», врач Евгений Комаровский объяснил, чем отличается пневмония во время заражения коронавирусом от обычного осложнения острой вирусной инфекции.