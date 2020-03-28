Зеленский назначил командующим ООС генерала, уволенного в прошлом году

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают на сайте гаранта.

Соответствующий указ №127/2020 глава страны подписал 27 марта.

Отметим, что Наев уже был командующим ОС — его назначал экс-президент Украины Петр Порошенко. В мае 2019 года командующим операции Объединенных сил стал Александр Сирский.

Также Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины. На его место назначил Сергея Корнийчука (он был первым заместителем Хомчака).

Сергей Иванович Наев

в 2014 году был руководителем сектора «Б» во время боев за Донецкий аэропорт.

По состоянию на начало 2015 года — начальник штаба оперативного командования «Юг».

С 2015 по 2017 годы был командующим оперативного командования «Восток».

В звании генерал-лейтенанта в конце 2017 — начале 2018 занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В звании генерал-лейтенанта в конце 2017 — начале 2018 занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. 7 марта 2018 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко представил Сергея Наева, как вновь заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

16 марта 2018 года Наев был назначен командующим Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины.

6 мая 2019 года Указом Президента Украины освобожден от занимаемой должности.

Напомним, как сообщал «Апостроф», президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента.