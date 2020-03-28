Как коронавирус омолаживает планету: появилось впечатляющее видео

После введения ограничительных мер в большинстве стран мира из-за распространения коронавируса спутники NASA зафиксировали существенное снижение вредных выбросов в атмосферу Земли.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на УНИАН.

Вынужденная пауза в работе промышленности впервые за многие годы привела к тому, что атмосфера значительно очистилась. Такое омоложение планеты наблюдалось не только над территорией Китая, откуда распространился коронавирус, но также и в других странах.

Вчастности, качество воздуха в Париже зафиксировано на уровне начала 1980-х годов. В Венеции очистилась вода в каналах, а в прибрежные воды этого города, который перестали посещать толпы туристов, впервые за 60 лет вернулись дельфины.

На состояние окружающей среды также благоприятно влияет отмена поездок и перелетов по всему мире. Специалисты отмечают, что такая ситуация значительно уменьшает углеродный след от выбросов, которые производит человечество.

Похожее очищение атмосферы специалисты NASA наблюдали во время экономического кризиса 2008 года, но тогда оно происходило не столь резко.

Как ранее сообщал «Апостроф», эпидемия коронавируса в Китае снизила уровень загрязнения воздуха в стране.