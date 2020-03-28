В Европе — первая смерть представительницы королевской династии: фото умершей принцессы

Принцесса Мария Тереза из королевской семьи Бурбон-Пармских умерла в Париже из-за осложнений от Covid-19, ее похорон состоялся в пятницу, 27 марта.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице младший брат 86-летней принцессы Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.

Мария Тереза была дочерью принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Она всю жизнь провела одна — у нее не было ни мужа, ни детей. До последних дней жизни за принцессой ухаживали ее племянницы и племянники.

Из-за политических взглядов (она была сторонницей социалистической монархии) Марию Терезу Бурбон-Пармскую прозвали «красной принцессой». Среди ее родственников — король Испании Филипп VI и герцог Карлос Пармский.

Это была первая смерть представителя европейской королевской династии, вызванной коронавируса. Похороны принцессы состоялся 27 марта.

Как ранее сообщал «Апостроф», 24 марта, во Франции умер всемирно известный джазовый саксофонист, эмигрант из Камеруна Ману Дибанго, который был заражен коронавирусной инфекцией.