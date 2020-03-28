«Тюремный» карантин без тестов: как боевики ЛНР содержат людей с подозрением на коронавирус

На оккупированном Донбассе ухудшается ситуация с распространением коронавируса: боевики принудительно госпитализируют людей с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает издание «Новое время».

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27 марта Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады по правам человека, заявила, что на оккупированных территориях уже более 800 человек обратились за медицинской помощью. Люди пришли к врачам с признаками ОРВИ. Из них около 150, якобы, госпитализированы с подозрением на пневмонию.

Проверить эту информацию невозможно, поскольку у украинской стороны нет доступа к официальным данным из ОРДЛО.

Источники издания рассказали, что глава так называемой ЛНР Леонид Пасечник недавно подписал «указ» о том, что местных жителей, которые вернулись на оккупированные территории из зарубежных государств с высокой температурой или признаками респираторной инфекции, будут принудительно госпитализировать. А тех, у кого нет температуры, отправят в обсервационные отделения на 14 дней. С 23 марта въезд на неподконтрольную территорию Луганской области со стороны Украины «указом Пасечника» был полностью запрещен.

Жители оккупированного Донбасса поделились, что людей, которые вернулись из-за границы в ЛНР, на машине скорой помощи в сопровождении милицейского патруля отправляли в одну из больниц неподалеку от Луганска, — на двухнедельную обсервацию. Это чем-то напоминает ситуацию, в которой оказались украинцы, вернувшиеся из Уханя, — они добровольно согласились провести карантин в медцентре Новых Санжар Полтавской области.

Но в ЛНР обсервация не добровольная, а принудительная: самоизолироваться дома нельзя, обязательно нужно находиться в больнице. О существовании «указа Пасечника» люди, въехавшие в ЛНР, даже не знали и не сразу смогли сообщить родственникам о том, что их отправили в больницу на двухнедельный карантин.

По словам источников, быт одной из больниц ЛНР, в которой людей разместили на принудительную обсервацию только лишь за то, что они прибыли из-за границы (но не имеют ни температуры, ни симптомов заболевания), выглядит так, словно речь идет о тюрьме.

«Из палат разрешено выходить только в туалет или душ, — якобы с целью минимизации рисков возможного заражения других постояльцев карантина. Но проблема в том, что на всю больницу работает всего лишь один санузел и одна душевая. Очередь в уборную — минимум пять-шесть человек, а в душ ожидание растягивается на несколько часов», — говорится в сообщении.

Из-за этого возникают постоянные ссоры и конфликты между медперсоналом и постояльцами карантина. При этом в больнице есть проблемы с сантехникой, из-за чего в коридорах постоянно стоят лужи воды. Большинство пациентов возмущены принудительным карантином, невозможностью заменить его добровольной самоизоляцией, а также хамским поведением дежурного врача.

Отношение медиков ЛНР к людям, подозреваемым в заражении коронавирусом после посещения зарубежных стран, крайне недоброжелательное. Но они стараются выполнять все рекомендации по карантину. Медобследование «подозреваемых» — это контроль температуры (дважды в день), анализ крови, посев из носа и горла. Экспресс-тестов на коронавирус никто не делает — их просто нет.

Каждому поступившему в медцентр выдается одна четырехслойная маска на лицо. Больше не дают — дефицит. Хотя сотрудники милиции, охраняющие больницу с улицы, ходят в масках поголовно. Сами медики принимали людей на карантин в защитных костюмах, потом же переоделись в обычные медицинские халаты.

«Несколько раз в день в каждой палате производится влажная уборка с помощью неких дезинфицирующих средств. Но пластиковые окна не открываются — оторваны ручки, потому невозможно проветрить помещения. С ручками в больнице вообще беда — их нет ни на окнах, ни в туалете, ни в душевой», — говорится в сообщении.

Также у каждого пациента должны быть свои мыло, полотенца и туалетная бумага — в больнице этого не дают. Но всех сразу предупреждают: даже если после двух недель в больнице люди не заболеют и у них не проявятся симптомы коронавируса, ничего из палаты забрать не дадут.

В целом, несмотря на надвигающуюся эпидемию, жизнь в Луганске остается прежней: магазины, кафе и рестораны работают в обычном режиме.

Подробнее о вспышке коронавируса на Донбассе читайте в материале «Апострофа»: Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.