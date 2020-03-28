Сотни россиян экстренно выехали из Украины: опубликовано видео

Из Украины в Россию во время карантина из-за пандемии коронавируса выехали более 700 человек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В пятницу, 27 марта, с украинской столицы отправился поезд «Киев-Москва». Такой рейс был специально организован МИД, Минифраструктуры и «Укрзализныцей», чтобы доставить наших соотечественников из-за рубежа. В то же время на выезд из Украины были оформлены граждане, которые имели право уехать в Россию.

Оформление поезда пограничники осуществили в пункте контроля «Киев-пассажирский». Всего этим рейсом выехали из Киева более 700 человек, подавляющее большинство из которых — граждане РФ.

Уже в воскресенье, 29 марта, этот поезд, с гражданами Украины должен прибыть в Киев.

Отмечают, что перед посадкой сотрудники санитарно-карантинного подразделения осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам. Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было.

Как сообщал «Апостроф», украинцев, которые не успели вернуться из Польши и собрались на границе, начали пропускать через пешеходные передвижные пункты контроля.