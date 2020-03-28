Въезд в Киев хотят полностью закрыть: документ

Из-за распространения коронавируса в рамках карантинных мер власти планируют запретить въезд в Киев до 24 апреля.

Об этом сообщает народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Нардеп также опубликовал документ, утвержденный распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В документе отмечается, что водители и пассажиры транспортных средств должны будут пройти обязательную термометрию на въезде в Киев.

Как сообщал «Апостроф», ограничительные меры во время карантина, о возможном ужесточении которых заявил во вторник, 24 марта, мэр Киева Виталий Кличко, сделали безлюдными главные улицы украинской столицы.