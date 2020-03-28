Тимошенко заявила о пошаговом плане карантина в Украине

В условиях распространения коронавируса недопустимо выбирать между экономикой и здоровьем людей — нужно заботиться и о том, и о другом. «Батькивщина» предложила пошаговый план, который позволит поддержать украинцев и жизнь страны, и готова его воплощать.

Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Нам ни в коем случае нельзя остановить экономику, иначе мы страну не поднимем. Но и людей нужно защитить, изменив для этого концепцию карантина, потому модель, выбранная властью, является ошибочной. Мы прописали план того, как правильно делать карантин, передали его в комитет, в Минздраве, в правительство и это нужно выполнять», — отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что сейчас именно от президента зависит, какие методы будут применяться для предотвращения распространения коронавируса и предотвращения экономического кризиса.

«Мы вышли из оппозиции, и я лично во время встречи с президентом сказала, что у нас есть план, у нас есть точная пошаговая стратегия, как сегодня защитить людей от болезни, поднять экономику и направить все ресурсы в интересах украинский. И вся команда, начиная с меня, готова стать рядом с президентом и правительством и сделать все необходимое. Нам не нужно никаких особых вещей, нужна лишь возможность действовать», — отметила политик.