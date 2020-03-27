Украинский самолет-гигант совершил первый полет после модернизации: яркое видео

Крупнейший украинский транспортный самолет — Ан-225, который также известен под названием «Мрия», совершил свой первый полет после модернизации.

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия «Антонов» в Facebook, также была показана трансляция полета.

Согласно сообщению предприятия, на самолет установили новую силовую установку украинского производства.

«Ан225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства», — сказано в сообщении предприятия.

Следует отметить, что Ан-225 «Мрия» — самый крупный в мире транспортный самолет, он может обеспечить перемещение до 250 тонн груза. Воздушный борт был создан киевским КБ им. Антонова.

Как сообщал «Апостроф», ранее в госпредприятии «Антонов» показали, как строят транспортный самолет Ан-178 с серийным номером 006 для министерства внутренних дел Республики Перу.