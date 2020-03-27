В центре Киева водитель отличился «героической парковкой» во дворе: фото

В сети появилось фото героя парковки, который оригинально припарковал свой автомобиль в одном из дворов Киева.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель на улице Кириловской припарковал машину во дворе дома, но не на месте для парковки, а возле скамейки, почти касаясь ее бампером.

«Ну и правильно! По домам сидеть надо, а не по лавочкам тусить. Товарищ социальноответственный, респект и уважуха«, «А что,на такой обдёртой лавочке ещё кто-то сидит?(шутка). Может он откотился,на ручник не поставил«, «Нормально припаркованный на улице холодно не сидят на лавочках, эпидемия все по домам«, «Четко парконулся, сантиметра 2 между бампером и скамейкой, красава«, — пишут в комментариях.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Харькове неизвестные измазали неправильно припаркованный автомобиль продуктами питания.

Напомним, ночью в четверг, 26 марта, в Киеве, район Березняки, неизвестный пробил лобовое стекло автомобиля, который был припаркован на проходе во дворе жилого дома.