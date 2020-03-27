На собрание «слуг народа» в Киеве внезапно приехала скорая: опубликовано видео

В Киеве на место проведения собрания народных депутатов из фракции «Слуга народа» внезапно прибыла машина «скорой помощи».

Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Тысячный.

Кому именно понадобилась неотложная медицинская помощь пока не сообщается.

«На собрание фракции Слуги народа приехала скорая помощь. Почему? Пока неизвестно», – говорится в подписи к видео.

Сборы проводятся в конгрессно-выставочном центре «Парковый». Как сообщил Тысячный, на входе в центр народных депутатов просили одевать маски и очки. Также у них меряли температуру.

Заседание началось в 19:00. На нем присутствует, в том числе, президент Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал «Апостроф», у одного из народных депутатов из «Слуги народа» был обнаружен коронавирус. Подтвердился диагноз у нардепа Руслана Горбенко.