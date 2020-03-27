Смена лидера в «Голосе» привела к формированию позиции и возможности роста рейтинга — эксперт

Смена лидера в партии «Голос» дает пространство для роста рейтинга у политической силы.

Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Семенюк, комментируя акцию партии «Голос» — автомитинг под ОП, который был призван остановить возможную сдачу национальных интересов во время переговоров в ТГК в Минском формате через скайп-связь.

«Голос» креативно подошел к акции в условиях коронавируса, понимая, что массовые акции невозможны. Это была единственная партия, которая организовала протест, сделав его в автомобилях, не подвергая людей опасности. Партия смогла продемонстрировать гражданскую позицию, и еще раз обратить внимание общества, что ОП ведет политику на гране с переходом за «красные линии» сдачи государственных интересов и возможной кристаллизации боевиков как субъекта конфликта, что может привести к международному признанию не российской агрессии, а внутреннего конфликта», — считает политолог.

Политический эксперт отмечает, что партия «Голос» после того, как ее возглавила Кира Рудик, набрала динамику и изменила внешнюю риторику, получив четкую позицию, что в ближайшее время может привести к росту рейтингов и увеличению электоральной базы.

Семенюк подчеркивает, что предыдущая акция под ОП тоже была возглавлена партией «Голос» против «минской зрады».

По словам эксперта, новая руководитель демонстрирует качественный и эффективный результат в регионах, готовя партию к участию в местных выборах.

Напоследок Тарас Семенюк добавляет, что смена лидера идет партии на пользу. С одной стороны, Вакарчук показывает, что это не партия лидерского типа, как например «ЕС», где главную скрипку играет исключительно Порошенко, и не «Слуга народа», где без Зеленского рейтинг и структура вообще не возможны.

«Голос» — это партия, в которой могут быть разные лидеры, которые дополняют друг друга. Меседжи, которые были на выборах о том, что это партия сильной команды, сейчас демонстрируются на практике», — считает политолог.