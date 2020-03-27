Гигантские очереди на границе: в Украине пошли на беспрецедентное решение, фото и видео

Украинцев, которые не успели вернуться из Польши и собрались на границе, начали пропускать через пешеходные передвижные пункты контроля.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

«Чтобы ускорить оформление граждан Украины на въезд в Украину на границе с Польшей и разгрузить это направление, пограничники приняли беспрецедентное решение — открыть пешее направление движения рядом с пунктом пропуска «Краковец», – говорится в сообщении.

Для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы контроля на базе двух автомобилей. Там работают 7 экспертов по проверке документов. Оформление граждан на вход в Украине началось в 17:00 27 марта.

Также организованы 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки украинцев. Ожидается прибытие еще 9 транспортных средств.

По состоянию на 18:00 на данном направлении были оформлены 160 граждан.

Как ранее сообщал «Апостроф», экс-спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, каким образом украинцев не будут пропускать на территорию Украины и имеют ли на это право пограничники.