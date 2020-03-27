Гайдай поздравил ВНУ имени Владимира Даля со столетним юбилеем

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля сегодня, 27 марта, празднует 100 лет со дня основания.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай поздравил образовательное учреждение с юбилеем:

«Уважаемые преподаватели, ученые, студенты и выпускники прошлых лет!

Сегодня наш Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля отмечает 100-летний юбилей.

За это время в старейшем вузе Луганщины и одном из самых престижных в Украине учились и получили дипломы более 150 000 жителей из разных регионов нашей и других стран. Представьте, это население целого города. Всех их привлекал высокий уровень знаний, которые давали луганские преподаватели, доценты, профессора.

А в дальнейшем бывшие студенты достигали значительных успехов — ряд признанных в мире научных новаций связан с именами выпускников университета разных лет. Это наши инженеры, юристы, государственные служащие, экономисты, химики …

В 2014 году из-за боевых действий университет вынужден был оставить областной центр с развитой научной платформой и восстанавливать былую славу в Северодонецке в условиях, когда значительная часть кафедр не имела материальную базу.

Однако в сложное время ВНУ им. В. Даля смог не только выйти из затруднительного положения, но и продолжить развитие. Ученики старших классов и выпускники школ Луганщины осведомлены о высоком качестве и внедрении университетом современных форм обучения. И в подавляющем большинстве они выбирают для поступления именно этот вуз.

Сейчас, как, наверное, никогда ранее, области нужны талантливые юноши и девушки, которые получат знания, профессиональные навыки и устраиваться на местные предприятия.

Уверен, вскоре на нашу землю вернется мирная жизнь, а университет — в отчий дом. И именно сегодняшние абитуриенты и студенты будут выстраивать инфраструктуру, развивать промышленность и поднимать экономику объединенной Луганщины!

С юбилеем!»