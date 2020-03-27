Донбасс закроют от коронавируса: кто попадет под «тотальный» карантин

С 28 марта на территории Донецкой и Луганской областей из-за угрозы коронавируса будут введены ограничения по въезду и выезду из зоны действия Операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Ограничения начнут действовать с 8:00, со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

«Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона», – говорится в сообщении.

Как отмечается, такие меры были приняты с целью препятствия распространению коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал «Апостроф», в Киеве коронавирусом заболел заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Кроме того, по состоянию на 12:00 27 марта в Украине всего зафиксировали 238 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.