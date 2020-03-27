Угрожают избить: в сети поделились печальной историей про «карантин» для заробитчанина из Польши

В сети рассказали возмутительную историю о реалиях карантина для украинцев, которые вернулись в Украину из-за границы.

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Об этом написала в Facebook Валентина Мураховская.

«Сегодня возникла такая ситуация: человек возвращается из Польши, отбыть карантин негде. У него большая семья. В 4-комнатной квартире живет сестра с мужем, мама, внучка, двое дочерей сестры», — пишет она.

По ее словам, до поездки на заработки мужчина снимал комнату в квартире, но хозяйка отказалась принимать его на карантин.

«Думал поехать в село под Винницей, но там уже ополчились, что как приедет его побьют в лучшем случае. Уже был прецедент на днях, жительницу того же села, которая вернулась из Италии, забросали камнями. На горячей линии Облгосадминистрации и Винницкого городского совета не знают, как помочь, как и на горячей линии Департамента здравоохранения Винницкого городского совета. А мне интересно, если человек все-таки вернется в семью и заразит близких. Кто тогда будет отвечать? Почему нет пункта изоляции для людей», — написала Мураховская.

Ранее «Апостроф» сообщал, что экс-спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, каким образом украинцев не будут пропускать на территорию Украины и имеют на это право пограничники.