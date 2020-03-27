Под Киевом поймали необычных воров с амуницией: опубликованы фото

На Киевщине полиция задержала злоумышленников за кражу амуниции для конного спорта, стоимостью более 10 000 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Неизвестные проникли на территорию завода в пгт. Калита Броварского района, откуда похитили снаряжение для конного спорта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники Броварского отдела полиции установили подозреваемых лиц. Ими оказались двое ранее судимых жителей района, 19 и 21 год.

Молодых людей доставили в местный отдел полиции, там они предоставили правдивые показания и согласились добровольно вернуть похищенное.

Подозреваемые рассказали правоохранителям, что похитили снаряжения с целью дальнейшей перепродажи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал «Апостроф», в Киеве воры-рецидивисты ограбили машину, но жестко поплатились — их поймали с поличным.

Также ранее в сеть попали кадры с камер наблюдения, на которых видно процесс ограбления припаркованных машин в Киеве . Запись была сделана в жилом комплексе «Campus» в Соломенском районе.