Прокуратура Луганской области требует строгого наказания для главы ОТГ, которого в третий раз уличили в коррупции

Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении председателя объединенной территориальной громады, которого разоблачили на очередной взятке.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области



Следствием установлено, что чиновник требовал и получил от представителя физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 20 тыс. грн за продажу имущества объединенной территориальной громады без заключения договора купли-продажи и уплаты его реальной стоимости в пользу ОТГ. Указанное лицо задержано 10 февраля 2020.

Сейчас обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий по использованию служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) прокуратура утвердила и направила в суд.

Отметим, что указанного главу ОТГ уже третий раз уличили в совершении коррупционного преступления. Так, в 2018 году должностное лицо задержано на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 55 тыс. грн (ч. 3 ст. 368 УК Украины), в 2019 году его же изобличили в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины) и завладении бюджетными средствами в размере 180 тыс. грн путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины). По обоим фактам обвинительные акты направлены в суд, их судебное разбирательство продолжается.

Напоминаем, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Справка: санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.