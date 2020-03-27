СМИ рассказали, сколько пациентов находятся в инфекционном отделении больницы Рубежного

По состоянию на 27 марта в инфекционном отделении КНС «Рубежанская центральная городская больница» Рубежанского городского совета Луганской области находятся на лечении 5 пациентов.

Об этом информирует директор КМП «Рубежанская центральная городская больница» Е. Кравченко, передает Украинское радио «Пульс».



Один из них — с подтвержденным заболеванием COVID-19, состояние его здоровья в настоящее время — средней степени тяжести.

Двое — больные пневмонией, с подозрением на COVID-19, еще двое — больные острым респираторным заболеванием, также с подозрением на COVID-19.

Пациентов с тяжелым течением заболевания нет.