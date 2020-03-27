Коронавирус у беременной под Киевом: медики приняли странное решение по младенцу

В среду, 25 марта, беременная женщина из города Ирпень с положительным тестом на COVID-19 родила здорового мальчика, но на вторые сутки после родов ребенка отдали родственникам, а мать осталась в боксе инфекционной больницы.

Об этом сообщает «Украинская правда. Жизнь».

По словам главного врача Белоцерковского роддома, где произошли роды, Анатолия Бондаря, такое решение было принято, потому что «мать — больна, а ребенок — здоров».

«Мать находится в боксе инфекционной больницы. Вы хотите, чтобы я положил туда ребенка? Младенца обследуют на 5-7 день. Если ребенок не инфицирован, он останется здоровым. Если инфицирован, то сможет быть с матерью. Такие установки эпидемиологов и вирусологов», — сказал врач.

На вопрос, какими именно установками и протоколами руководствовались в принятии этого решения, Анатолий Бондарь отвечать отказался.

Однако по рекомендациям ВОЗ, женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 может находиться с ребенком в одной комнате, практиковать контакт кожа к коже, и кормить младенца грудью, если имеет такое желание.

Но для этого она должна придерживаться следующих правил:

следить за респираторной гигиеной во время кормления и носить маску, если она есть;

мыть руки до и после общения с ребенком;

регулярно дезинфицировать поверхности, к которым прикасается.

Четких рекомендаций Министерства здравоохранения, как действовать в такой ситуации нет.

Практику разделенного пребывания мамы и ребенка практиковали в Китае.

Как сообщал «Апостроф», в Ирпене, где коронавирус зафиксировали у беременной женщины, коммунальные службы провели дезинфекцию в доме, где жила больная.

Напомним, что по состоянию на 12:00 27 марта в Украине зафиксировали 238 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.