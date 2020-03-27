Прокуратура Луганщины инициируют расторжение договоров аренды водного объекта, арендатор которого привел водоем к обезвоживанию

Прокуратура Луганской области направила в Хозяйственный суд Луганской области исковое заявление о расторжении договоров аренды и возврата в распоряжение государства водного объекта общегосударственного значения и прилегающих к нему земельных участков общей площадью почти 200 га оценочной стоимостью более 95 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

Прокуратура установила нарушения условий договоров аренды и предписаний законодательства субъектом хозяйствования при использовании водным объектом в Сватовском районе Луганской области.

Систематическое невыполнение арендатором своих договорных обязательств по содержанию водного объекта в надлежащем состоянии привело к существенному ухудшению качества водного объекта, в том числе значительного падения уровня воды (обезвоживание), в результате чего из 160 га общей площади водного зеркала осталось только 50 га.

Прокуратура требует вернуть в распоряжение государства спорное имущество в состоянии не худшем, чем на момент передачи в аренду.