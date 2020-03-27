В Новопсковской ОТГ выделили 480 тысяч гривен на покупку аппарата ИВЛ

26 марта депутаты Новопсковского поселкового совета приняли решение о выделении средств в сумме 480 тыс. грн для приобретения аппарата искусственной вентиляции легких и на осуществление мероприятий по предотвращению и распространению, локализации вспышек эпидемии и пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) в сумме 41,160 тыс . грн.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Новопсковской ОТГ Вадим Гаев.

«Пришлось сократить расходы по приобретению автомобиля для полицейского офицера громады, по разработке схем планирования и застройки территорий (градостроительной документации) и уменьшить расходы на приобретение услуг по озеленению», — сообщил Гаев.