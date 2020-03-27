Начальник киевской полиции заразился коронавирусом: что известно

В Киеве коронависом заболел заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

«Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает исполнять свои обязанности дистанционно», — написал Геращенко.

Круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным, установлено. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции.

«Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились», — добавил Геращенко.

Кроме того, по его словам, положительный тест на коронавирус показали анализы трех полицейских и одного курсанта.

Как сообщал «Апостроф», по состоянию на 12:00 27 марта в Украине зафиксировали 238 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.

Напомним, что в сети появилась карта, на которой отражены действующие ограничения, которые были приняты европейскими странами в связи с распространением коронавируса COVID-19.