Суицид из-за коронавируса: в Италии произошла трагедия с медсестрами, фото

В Италии две медсестры, которые работали в больницах с пациентами с коронавирусом, покончили жизнь самоубийством.

Об этом сообщила итальянская пресса.

34-летняя Даниэла Трецци работала в отделении интенсивной терапии в городе Монца в Ломбардии, где проходили лечение больные коронавирусом. Здесь она заразилась и с 10 марта находилась на карантине. Колеги говорят, что она испытывала сильный стресс и беспокойство из-за того, что может заразить других людей.

О ее самоубийстве сообщила Национальная федерация медсестер Италии во вторник, 24 марта.

49-летняя медсестра из Езоло в Венеции также работала с пациентами с COVID-19. Когда у женщины появился жар, ее протестировали на коронавирус. Два дня медсестра провела на самоизоляции, после чего покончила с собой, не дождавшись результата теста.

Как сообщал «Апостроф», мэр города Бергамо в Ломбардии Джорджо Гори заявил, что официальная статистика учитывает только подтвержденные случаи коронавирусной инфекции, но реальное число погибших может быть больше в несколько раз.