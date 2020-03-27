Медик из Донецка: «Территория ОРДЛО очень уязвима перед коронавирусом»

Медик из временно неподконтрольного Донецка говорит о серьезной уязвимости временно неподконтрольных территорий Донбасса перед COVID-19, в том числе и из-за катастрофической нехватки квалифицированных медицинских кадров.

Об этом медик на условиях анонимности сообщила «ФАКТАМ».

«Есть ли у нас на самом деле больные коронавирусом, мне неизвестно — статистики или нет, или же ее скрывают. Случаи смертей от атипичной пневмонии и свиного гриппа А (H1N1) наблюдаются. И их примерно на треть больше, чем было в прошлом году за аналогичный период. Что касается готовности медучреждений к приему пациентов с COVID-19, то даже локальная вспышка — одновременный прием 10 человек с тяжелой формой заболевания, мгновенно истощит имеющиеся запасы, и их нужно будет немедленно пополнить. А если во всем мире недостаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что говорить о наших больницах? У нас не хватает 60% врачей и медицинского персонала — это было признано официально. Надеюсь, нас спасет… упадок промышленности и… бедность основной массы населения. Те, кто съездил в Европу и прибыл с признаками коронавируса обратно в Донецк, вряд ли пользуются общественным транспортом. Значит, есть надежда, что они не заразят большого количества людей. А большинство населения, экономя деньги, никуда из дому лишний раз не выходят — не ездят. И даже закупок не делали — нет средств. На остановках общественного транспорта в удаленных микрорайонах не в часы пик два человека — это уже «толпа». Жаль, что самого общественного транспорта теперь мало, поэтому он едет забитым. К счастью, массовые мероприятия отменили, школьников и студентов отправили на карантин. Народу стало на улицах поменьше. Но, безусловно, наше маленькое «королевство» очень уязвимо», — сообщила она.

С тезисом о высокой уязвимости ОРДЛО согласен и директор российского Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев: «В Донецке и Луганске ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Пандемия развивается в геометрической прогрессии, поэтому одного зараженного будет достаточно для того, чтобы нанести непоправимый удар по самопровозглашенным республикам. Их экономика и так разорена, а в условиях карантина придется закрыть последние прибыльные объекты. Естественно, они должны обратиться за помощью к России и международным организациям. Без поддержки справиться не получится», — заявил «МК.RU» эксперт из страны оккупанта.