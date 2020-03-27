Украину ждет резкое похолодание: названа дата возвращения тепла

С понедельника, 30 марта, в Украине резко похолодает, но в ближайшие выходные еще будет тепло.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Сначала — в западных и северных областях, а с 31-го марта обвалится температура воздуха в большинстве областей Украины.

Ночью упадет до 0-4 градусов мороза, местами до 3-6 градусов, днем до 0-6 градусов тепла.

В Карпатах — на несколько градусов ниже плюс периодический снег.

На выходных, 28-29 марта, Украину окутает теплая воздушная масса, в течение дня +11 +17 градусов.

Серьезные осадки маловероятны, будет много солнца, однако завтра в районе Карпат, а в воскресенье на западе и местами на юге вероятность небольших дождей.

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются с сухой погодой, воздух прогреется до +13 +16 градусов.

Однако уже в понедельник температура воздуха в столице снизится до +6, +7 градусов, во вторник, 31 марта, похолодает ночью до -2 градусов, а днем будет всего +4 градуса.

Восстановление теплой погоды ожидается со 2-го апреля, со следующего четверга.

Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ждать ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале «Апострофа»: Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украине .