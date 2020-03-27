Сайклинг — групповой велофитнес

Тренер, группа и музыка, не дающая ни минуты покоя — целый час вы будете заниматься на специальном велотренажере, имитируя самую настоящую велогонку.

Сайклинг — вид интервальной высокоинтенсивной кардио-тренировки. Занятие проходит в форме 45-60-минутной тренировки, за которые вы можете сжечь до 1000 ккал. Последние 5 минут будут посвящены стретчингу. С помощью того же самого тренажера вы растяните основные группы мышц, задействованные в течение прошедшего часа.

Интервалы обычно длятся около 5-7 минут. Даже музыка записана с разным темпом. Вот вы размеренно катитесь по пересеченной местности, а всего пару секунд спустя набираете скорость, спускаясь по горному серпантину и снова медленно крутите педали, на этот раз взбираясь уже вверх!

Специальные положения тела, скорость, с которой вы крутите педали, и упражнения помогут вам оказаться в предлагаемых обстоятельствах и испытать те чувства, которые возникают при настоящей езде.

Сайклинг подойдет главным образом тем, кто желает похудеть, увеличить выносливость и придать рельеф мышцам. Все это делает тренировку полезной практически всем, какая бы из целей перед вами ни стояла.

Существует три основные техники вращения педалей и отжимания от руля. Это основа, которую тренер всегда объясняет в начале занятия. В принципе, при желании каждый человек может подобрать одну из них для себя и заниматься согласно своим предпочтениям.

Изобрел сайклинг в качестве направления фитнеса велосипедист Джонни Голдберг. Было это в начале 90-х. Голдберг создал концепт направления и, собственно, сам сайкл тренажер. Он очень похож на обыкновенный велотренажер, однако гораздо легче своего прародителя. Руль у такого тренажера тоже выглядит по-другому – на нем есть несколько ступеней, что позволяет менять положения рук и корпуса.

Однако тем, у кого есть проблемы с коленями, артриты, артрозы и болезни сердечно-сосудистой системы, заниматься сайклом не рекомендуется. Если вы новичок, просто дайте знать об этом тренеру, при надобности уменьшите темп, избегайте резких движений, пейте больше воды, но в целом вам не нужны специальные навыки.

Для тренировки вам потребуется немного — бутылка с водой, специальные леггинсы из уплотненной ткани и, при необходимости, перчатки, чтобы не натереть на ладонях мозоли.

А в Европе тем временем набирает направление новый вид тренировок — аква-сайклинг! Велотренажер опускается прямо в воду, что увеличивает нагрузку на ноги, а вода, которая держит на плаву любой вес, позволяет делать на велосипеде … упражнения для пресса и даже отжимания!

Какой вид сайклинга вы бы ни выбрали, будьте уверены — эта тренировка не оставит вас равнодушными! Ведь лучше один раз попробовать, чтобы понять ее прелести.