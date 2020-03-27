В Лисичанске депутаты не смогли выделить средства на медицину из-за отсутствия кворума. ВИДЕО

В Лисичанске нет денег, чтобы купить аппараты искусственной вентиляции легких, маски и дезинфицирующие средства. Деньги из горбюджета не смогли выделить из-за того, что на заседание сессии не появились депутаты.

Об этом сообщает Суспільне

На сессию городского совета в Лисичанске 26 марта полицейские пропускали по спискам. Журналистов в зал не пустили. Сессию транслировали в онлайн режиме.

— Мы вынуждены пойти на эти меры, чтобы сохранить здоровье людей. Участие в заседании сессии могут принять только депутаты, члены исполкома и непосредственно докладчики, — пояснил управляющий делами исполнительного комитета городского совета Александр Савченко.

На начало сессии в зале присутствовали только 15 депутатов, меньше необходимого количества для принятия решений.

— Сегодня сессия не состоялась, потому что депутаты, которые могли прийти проголосовать за деньги на преодоление этого кризиса, не пришли. Все решения, которые принимает сессия законные, только если их принимает правомочна сессия (если в заседании участвует более половины депутатов от общего состава совета — ред.). Все другие решения будут незаконными. В том числе и о выделении денег. Любой человек может подать в суд и обжаловать это решение, — рассказала по телефону депутат Лисичанского городского совета Юлия Куренная.

По словам городского головы Лисичанска Сергея Шилина, сессия могла принимать решения на этом заседании:

— Система «Вече» показала, что сессия правомочна, и мы могли сегодня принимать решения и выделить деньги на медицину. Сегодня это надо было выделить в первую очередь. Сергей Шилин будет просить вмешаться в ситуацию главу облгосадминистрации.