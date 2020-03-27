Во Франции скончался легендарный футбольный тренер

26 марта в возрасте 87 лет скончался бывший тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго, который привел национальную команду к первому титулу в истории.

О трагической новости сообщили на официальном сайте Федерации футбола Франции (FFF). Тем временем французские издания уточняют, что специалист умер не от коронавируса, а от продолжительной болезни.

Идальго возглавлял сборную Франции с 1976 по 1984 год. В 1982 году команда дошла до полуфинала чемпионата мира, где французы проиграли ФРГ.

В 1984 году Франция добыла первый титул в своей истории, победив на домашнем чемпионате Европы. В финале французы команду Испании со счетом 2:0.

Во главе сборной Франции Идальго провел 75 матчей. Больше только у Раймона Доменека (79 игр) и нынешнего наставника национальной команды Дидье Дешама (100).

После сборной с 1986 по 1991 год Идальго был главным тренером «Марселя», с которым выиграл три чемпионата страны и национальный кубок.

Напомним, что легендарный президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс скончался от коронавируса.