Особенности выбора корма для собак

Когда вы заводите питомца, то важно позаботиться о его питании. Следует рассмотреть несколько вариантов корма, выбрать на https://zoomagazin.com.ua/ только тот, который идеально подойдет именно для вашего животного.

Особые нюансы выбора корма для собак

Если вы решили завести собаку, то вы должны быть готовы обеспечить ему полноценный рацион. Собака должна получать нужное количество энергии, важнейших питательных веществ. На сегодняшний день можно найти много кормов, но следует обдумать и взвесить каждый из них, чтобы обеспечить вашего питомца вкусным и полноценным рационом. Чаще всего для собак выбирают базовый корм, который подходит для ежедневного кормления. Он подходит для тех собак, у которых нет каких-либо проблем со здоровьем. Это будет сбалансированное питание.

Отдельную категорию составляет лечебный корм, если у собаки есть какие-то отклонения, аллергическая реакция, заболевание ЖКТ, ему потребуется особый рацион. Для того чтобы узнать состояние вашей собаки, лучше всего проконсультироваться у ветеринара, чтобы он оценил ее здоровье.

Что касается видов корма, то можно найти сухие и консервированные корма. Все калории в сухом корме находятся в концентрированном виде, в консервированном варианте же больше воды. В консервированный корм также могут быть добавлены:

овощи,

рисовая мука,

отруби.

Что касается класса кормов, то они могут быть:

премиум-класса,

суперпремиум,

эконом.

Если это корм суперпремиум, то здесь вы можете найти вариант, созданный из-за высокого качества мяса ягненка, птицы, говядины, используются такие зерна, как ячмень, овес. Благодаря тому, что в таком корме выше энергетическая ценность, то усвояемость на 80% лучше, сокращаются объемы употребления корма. Такой корм не содержит консервантов, в нем много витаминов.

Особенности корма разного плана

Если это корм премиум-класса, то здесь можно найти мясо рыбы, птицы, субпродукты хорошего качества. Также возможно содержание таких овощей, как свекла, морковь. Здесь есть растительные белки, вкусовые добавки и красители. Данный класс корма усваивается на 75%, а энергетическая ценность обычно 350 ккал.

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Если вы приобретете корм эконом, то чаще всего это низкое качество, и здесь используются второсортные ингредиенты, такие, как некачественное мясо, вместо мяса часто используют мясокостную муку, животный жир, сою. Обязательно есть ароматизаторы и консерванты. Что касается калорий, то здесь можно также найти 350 ккал. Суточная норма потребления будет очень высокой.

Чаще всего если рассматривать сухой корм, то здесь не стоит говорить о вреде здоровью, важен именно класс корма. При выборе корма важно обращать внимание на то, чтобы вкус пищи нравился собаке.