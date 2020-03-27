Что разрешено, а что запрещено до 24 апреля — постановление Кабмина

Правительство внесло изменения в некоторые свои акты, принятые ранее по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующее постановление принято 25 марта 2020 № 239 .

Данным решением внесены изменения в постановления № 211 и № 215 , № 228 , № 287 , № 291 , касающиеся продолжения ограничительных мероприятий в Украине до 24 апреля , сообщает Урядовий портал

В частности, речь идет о запрете посещения учебных заведений ее соискателями.

Также запрещена деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

Кроме того, до 24 апреля запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении; пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Также продлено до 24 апреля закрытие пунктов пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международных пассажирских перевозок и КПП на въезде-выезде на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.. Севастополя.

Однако, согласно правительственному постановлению № 239 разрешены определенные виды деятельности с обязательным соблюдением правил безопасности и соответствующими санитарными и противоэпидемическими мероприятиями, а также использование средств индивидуальной защиты.

В частности:

— Деятельность предприятий общественного питания по адресной доставке заказов.

— Торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи.

— Ведение банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи.

— Перевозка легковыми автомобилями.

— Перевозка служебными и / или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Национальной полиции.

— Перевозка в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутных такси разрешенного количества пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах.

