Бывший менеджер компании Ахметова: в СМИ назвали претендента на должность министра энергетики

На должность министра энергетики и защиты окружающей среды претендует Виталий Шубин, он является и.о. министра энергетики и ранее работал на предприятии Рината Ахметова ДТЭК. При этом его супруга до сих пор работает в этом холдинге.

Об этом свидетельствуют данные НАПК, передает Depo.

На данный момент Шубин рассматривается одним из претендентов на должность министра. Решение о его назначении может быть принято Верховной Радой на ближайшем заседании.

Согласно данным его декларации на сайте НАПК, женой кандидата на пост министра является Инна Лапа. Она работает на руководящей должности в компании ДТЭК Нефтегаз, части группы ДТЭК. Ее доход за год составил более миллиона гривен. Пара владеет квартирой в Киеве, тремя земельными участками в Киевской области, 27 тыс евро и 26 тыс долларов наличными. Еще 75 тыс евро в виде обязательств от ООО «Днепро-Бугская ветроэлектростанция».

Кабмин 10 марта принял решение о назначении Виталия Шубина временным исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

С 9 октября 2019 года Шубин был первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, когда эту должность занимал Алексей Оржель.