В США назвали срок создания вакцины от коронавируса

США могут получить вакцину от коронавируса COVID-19 к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

Об этом сообщили на сайте администрации президента Дональда Трампа.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отметил, что различные вакцины уже находятся в первой фазе тестирования.

По словам Фаучи, проверку безопасности вакцины обойти нельзя, поскольку необходимо быть уверенным, что она не навредит пациентам.

«Это займет три месяца, то есть до середины лета, и легко может занять больше», – сказал Фаучи.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в США вечером 26 марта перегнали Китай и вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом.

Напомним, что в Украине по состоянию на вечер, 26 марта,196 случаев заражения коронавирусом. Первый случай заражения зафиксировали в Закарпатской области. Жительница Мукачево попала в областную инфекционную больницу во вторник. Ее муж-дальнобойщик, который недавно вернулся из Италии дальше находится дома на самоизоляции.