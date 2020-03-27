Как работает паника при карантине: в сети рассказали про показательный случай «голода» в Киеве

Некоторые киевляне доносят до своих родителей пенсионного возраста, которые не оставляют своих квартир, искаженную информацию по поводу карантина, очередей в магазины и дефицита товаров, это создает пространство для распространения дезинформации относительно реального положения дел.

Об этом написал у себя на Facebook экс-народный депутат Виталий Чепинога.

Так, он рассказал о девушке, которая в магазине разговаривала по телефону с матерью и сообщила ей о «больших очередях» желающих заказать продукты по телефону. Экс-депутат написал, чем такие слухи могут закончиться.

«Как работает паника. Вчера слышал, как по телефону девушка говорила: «Ма, продукты можно только заказать по телефону. А очередь там — аж на две недели. И хоть умирай с голоду»… А «ма» потом расскажет соседям, что в Киеве голод и никого не выпускают в магазин. А соседи передадут дальше по «испорченному телефону», что в Киеве милиция с овчарками ходит по квартирам, проверяет, кто сколько ест, отбирает у людей посадочный картофель и сушеные яблоки на компот… Так к вечеру Киев, глядишь, и вымрет к ноге весь … PS: девушка, кстати, в этот момент выбирала виски», — написал он.

Как сообщал «Апостроф», ранее глава главка полиции Киева призвал власти ввести в городе комендантский час в ночное время.