Неизлечимо больной футболист вышел из комы спустя почти 3 года

Бывший игрок «Аякса» Абдельхак Нури, который впал в кому после товарищеского матча с «Вердером» в 2017 году, спустя 2 года 8 месяцев и 19 дней вышел из комы.

Как пишет западная пресса, в данный момент 22-летний футболист может самостоятельно есть и сидеть. Его уже забрали родственники домой.

Страшная трагедия произошла 8 июля 2017 года. Прямо во время футбольного матча у молодого игрока «Аякса» случился приступ аритмии, из-за чего он потерял сознание и был доставлен в госпиталь.

После обследования в клубе заявили, что талантливый футболист понес необратимые повреждения мозга и не может дышать без специального аппарата.

Напомним, что тысячи болельщиков клуба «Аякс» приходили под дом к футболисту, чтобы поддержать его.