Военные медики получили сорок костюмов биологической защиты

Данные средства предназначены для многоразового использования. Также Командование медицинских сил ВС Украины передало более 1300 единиц быстрых тестов для выявления других заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит, сифилис. Проверка на эти инфекции является обязательным при тяжелых пневмониях.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

Кроме этого, в ближайшее время арсенал военных медиков из состава Объединенных сил пополнят 16 аппаратов искусственной вентиляции легких производства ФРГ. Их планируется использовать для организации интенсивной терапии лиц, в случае осложнения в виде пневмоний из-за инфицирования коронавирусом.

Сейчас в районе проведения операции Объединенных сил случаев заболевания или подозрения на коронавирусную инфекцию среди военнослужащих нет.

В частях и подразделениях начато выборочное тестирование должностных лиц, которые по роду деятельности должны иметь больше контактов с другими людьми. Исследование проводится, чтобы заблаговременно выявить факт занесения инфекции в военный коллектив на этапе, когда она еще не имеет клинических проявлений, и вовремя принять необходимые меры. За двое предыдущих суток специальными бригадами бактериологов проверено около 130 военнослужащих. Работа в этом направлении будет продолжаться.

Сейчас в Объединенных силах продолжается плановое накопление имущества, предназначенного для противодействия распространению заболевания и, при необходимости, лечения больных корнавирусной инфекцией. Обеспечение осуществляется как от государственных органов, так и от волонтерских организаций.