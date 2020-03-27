Умершая под Сумами от коронавируса оказалась гадалкой — ее семья тоже заболела: под подозрением 50 человек

На Сумщине у родственников женщины, которая умерла в реанимации Конотопской ЦРБ 25 марта от коронавируса, экспресс-тесты тоже показали коронавирус.

Об этом сообщает Sumy.Today.

По словам Конотопского городского головы Артема Семенихина, быстрые тесты обнаружили коронавирус у внука, дочери и сына 76-летней пенсионерки.

Кроме того, умершая считалась знахаркой и гадалкой, она принимала на дому много людей.

Установлено около 50 человек, которые с ней контактировали в последнее время, поэтому количество зараженных может быть значительно больше.

Как сообщал «Апостроф», на Закарпатье зафиксировали первый случай коронавируса, заболела 68-летняя жительница города Мукачево.

Напомним, что в сети появилась карта, на которой отражены действующие ограничения, которые были приняты европейскими странами в связи с распространением коронавируса COVID-19.